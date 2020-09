Nova afera na Hrvaškem: prijeli predsednika uprave energetskega podjetja

Hrvaška policija je potrdila, da so v sodelovanju s tožilci iz urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) v različnih krajih v državi prijeli več oseb zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Med prijetimi je predsednik uprave javnega podjetja za distribucijo nafte Janaf Dragan Kovačević, danes poročajo hrvaški mediji.

Na hrvaškem notranjem ministrstvu niso objavili imen prijetih oseb, so pa hrvaški mediji objavili fotografije predsednika uprave Jadranskega naftovoda (Janaf) Kovačevića, ko je svoje stanovanje v Zagrebu zapuščal v spremstvu policistov, navaja STA.

Prejel naj bi 250 tisoč evrov podkupnine

Po poročanju Jutarnjega lista Kovačevića neuradno sumijo, da je prejel 1,9 milijona kun (250 tisoč evrov) podkupnine od podjetja, ki je od Janafa dobilo posle, vredne 40 milijonov kun (5,4 milijona evrov). Večernji list omenja, da gre za podjetje Elektrocentar Petek iz Ivanić-Grada pri Zagrebu, ki naj bi v zadnjih treh letih dobilo 16 pogodb o izvajanju del za Janaf. Po navedbah hrvaških medijev so prijeli tudi direktorja tega podjetja, piše STA.

Zahtevajo odvzem imunitete za poslanca in župana

Uskok je v zvezi s tem primerom že zahteval odvzem poslanske imunitete za poslanca in župana Velike Gorice in Nove Gradiške, Dražena Barišića (HDZ) in Vinka Grgića (SDP). Oba sta za hrvaške medije izjavila, da za zdaj nista dobila nobenih uradnih podatkov o razlogih za zahtevo za odvzem poslanske imunitete, še navaja STA.

Seja saborske mandatno-imunitetne komisije je sklicana za danes ob 17. uri. Odbor praviloma ugodi zahtevam pravosodja za odvzem poslanske imunitete. V primerih Barišića in Grgića bi bile nato omogočene tudi aretacije.

Opozicija: Gre za še eno predstavo za javnost

Opozicijske stranke v hrvaškem saboru menijo, da gre za še eno predstavo za javnost. Ob tem opozarjajo na številne podobne odmevne aretacije iz preteklih let, a se po njih, kot je dejal podpredsednik sabora in predsednik Domovinskega gibanja Miroslav Škoro, ni zgodilo nič. Ocenil je tudi, da imajo v vladajoči stranki HDZ očitno novega kandidata za šefa Janafa. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo Kovačević čez leto dni kandidiral za župana katerega od hrvaških mest, povzema STA.

Kovačević je član nekdanje koalicijske partnerke HDZ v vladi, Hrvaške narodne stranke (HNS). Na čelu Janafa je od leta 2012, ko je bila na oblasti levosredinska koalicija na čelu s SDP. Februarja letos je dobil nov mandat za vodenje Janafa. V HDZ in SDP so za zdaj zadržani z izjavami. Hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je na današnji vladni seji dejal, da hrvaška vlada podpira prizadevanja pravosodja in policije v boju proti korupciji.