Ministrica Čalušić odgovorila na očitke

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je po seji Sveta za kmetijstvo in podeželje spregovorila o zakonodajnem svežnju sprememb v kmetijstvu, o katerem so razpravljali, in ga je ministrstvo poslalo v javno obravnavo. Odzvala se je tudi na očitke, da so zakon sprejemali v tajnosti.

Danes je potekala seja Sveta za kmetijstvo s člani sveta in nevladni organizacijami, glavna tema pa je bila predstavitev šestih predlogov zakonodajnih sprememb v kmetijstvu.

Kot je pojasnila ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić so slišali pomisleke nevladnih organizacij glede preobsežne zakonodaje in kratkih rokov za sprejemanje in zato so roke za javno obravnavo podaljšali, nekatere zakone do 45 dni in krovni zakon v kmetijstvu do 60 dni.

Pogovarjali so se tudi, na kakšen način se bodo organizirali in obravnavali zakonodajne predloge. Na pobudo ministrstva za kmetijstvo so predlagali, da se ustanovijo posvetovalna oziroma strokovna delovna telesa, ki bodo vsebinsko prispevala k sami razpravi, medtem ko so zakoni v javni obravnavi.

Čalušić se je odzvala tudi na očitke, da se je zakon sprejemal v tajnosti. "Ta teorija ne drži. Zakone smo z deležniki sprejemali na način, da so potekali javni posveti, pogovori, sestanki in razprave z različnimi deležniki. Pridobili smo širše mnenje, na kakšen način je treba postopati na področju kmetijstva, osnovna izhodišča so pripravljali s strokovnimi sodelavci na ministrstvu za kmetijstvo. Želim poudariti, da so to strokovni sodelavci, to so osebe, ki so na ministrstvu zadolžene, da pripravljajo zakonske spremembe," je pojasnila Čalušić in poudarila, da so zainteresirano javnost poslušali in jo večkrat tudi slišali.

Zgornjo izjavo je podprla z datumi sestankov, ki so jih imeli z deležniki.