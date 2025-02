Pri okvari podmorskega optičnega kabla v Baltskem morju med Švedsko in Latvijo ni bilo sabotaže, so danes sporočili s švedskega tožilstva. V luči tega so izpustili bolgarsko ladjo, ki so jo pridržali kmalu po okvari kabla. Kot so sklenili na tožilstvu, je ladja škodo na kablu povzročila po nesreči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Preiskava v zvezi z okvaro kabla med Švedsko in Latvijo v Baltskem morju je razjasnila, da ni bila sabotaža," so sporočili s tožilstva in dodali, da so izpustili bolgarsko ladjo. O tem smo poročali v spodnjem članku:

Kot je pojasnil tožilec Mats Ljungqvist, je okvaro kabla povzročila "kombinacija vremenskih razmer ter pomanjkljivosti v opremi in plovbi". "Hkrati nam je uspelo ugotoviti, da je okvaro kabla povzročila ladja, ki smo jo zasegli," je še povedal.

V povezavi z incidentom je norveška policija prejšnji teden na zahtevo Latvije zasegla tudi norveško ladjo z rusko posadko. Podjetje, v lasti katerega je ladja, je vpletenost zanikalo. Policisti pa med preiskavo niso našli dokazov o vpletenosti ladje v okvaro in so jo že izpustili.

V zadnjih mesecih so v Baltskem morju zabeležili več poškodb na podmorskih telekomunikacijskih in energetskih kablih. Več strokovnjakov in politikov ob tem prst uperja v Rusijo, češ da gre za sabotaže in hibridno vojno proti Zahodu. Poškodbe podmorskih kablov so sicer razmeroma pogoste, saj po podatkih Mednarodnega odbora za zaščito kablov (ICPC) vsako leto zabeležijo od 150 do 200 okvar, ki zahtevajo približno tri popravila kablov na teden. Večina okvar nastane zaradi človeške dejavnosti, kot sta denimo ribolov ali spuščanje sider, nekatere okvare pa so posledica obrabe opreme in naravnih nesreč.