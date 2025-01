Švedska obalna straža po okvari kabla prestregla bolgarsko ladjo

Pripadniki švedske obalne straže so se ponoči vkrcali na plovilo, ki pluje pod malteško zastavo, prikazujejo današnji posnetki švedske televizijske postaje SVT.

"Švedska obalna straža je zasledovala ladjo z navodili, naj gre v njihove teritorialne vode, zdaj je ladja zasidrana in poteka preiskava," je za AFP danes povedal Aleksander Kalčev, generalni direktor podjetja Navigation Maritime Bulgare.

Foto: Reuters

Video: Swedish Coast Guard embarking seized Vezhen vessel, registered in Malta. It is detained south of Karlskrona, Sweden on suspicion of sabotage of fiber optic cable between Sweden-Latvia.https://t.co/5n0FoKagne — Mikael Holmström (@MikaelHolmstr) January 27, 2025

Švedski premier Ulf Kristersson je pred tem v nedeljo sporočil, da je bil poškodovan najmanj en podmorski optični kabel med Latvijo in Švedsko. Škoda je nastala v švedskih vodah na globini 50 metrov. Latvijska mornarica pa je kmalu zatem sporočila, da je identificirala ladjo, ki jo sumi povezanosti z incidentom.

There is information suggesting that at least one data cable between Sweden and Latvia has been damaged in the Baltic Sea. The cable is owned by a Latvian entity. I have been in close contact with my Latvian counterpart, Prime Minister Evika Siliņa, during the day.



Sweden,… — SwedishPM (@SwedishPM) January 26, 2025

Letno do 200 okvar

Zveza Nato je sredi januarja napovedala sprožitev misije v Baltskem morju z namenom poostritve nadzora in varnosti na tem območju, potem ko je v zadnjih mesecih prišlo do več poškodb na podmorskih telekomunikacijskih in energetskih kablih. Več strokovnjakov in politikov ob tem prst uperja v Rusijo, češ da gre za sabotaže in hibridno vojno proti Zahodu.

Poškodbe podmorskih kablov so sicer razmeroma pogoste, saj je po podatkih Mednarodnega odbora za zaščito kablov (ICPC) vsako leto zabeleženih od 150 do 200 okvar, ki zahtevajo približno tri popravila kablov na teden. Večina okvar nastane zaradi človeške dejavnosti, kot sta denimo ribolov ali spuščanje sider, nekatere okvare pa so posledica obrabe opreme in naravnih nesreč.