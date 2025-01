Nov incident: poškodovan podmorski kabel med Švedsko in Latvijo

Predsednik švedske vlade je vest o poškodovanem kablu objavil na omrežju X in povedal, da je v stiku z latvijsko kolegico Eviko Silino.

Škoda je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nastala v švedskih vodah na globini 50 metrov. Iz prestolnic obeh držav zaenkrat ne poročajo o resnejših zapletih zaradi poškodbe povezave, saj da so našli alternativne poti prenosa podatkov.

Latvijska mornarica je identificirala ladjo, ki jo sumi povezanosti z incidentom, in na območje napotila svoje plovilo, še navaja AFP.

Več strokovnjakov prst uperja v Rusijo

Nato je minuli teden napovedal sprožitev misije v Baltskem morju z namenom poostritve nadzora in varnosti na tem območju, potem ko je v zadnjih mesecih prišlo do več poškodb na podmorskih telekomunikacijskih in energetskih kablih. Več strokovnjakov in politikov ob tem prst uperja v Rusijo, češ da gre za sabotaže in hibridno vojno proti Zahodu.

Poškodbe podmorskih kablov so sicer globalno gledano razmeroma pogoste, saj je po podatkih Mednarodnega odbora za zaščito kablov (ICPC) vsako leto zabeleženih od 150 do 200 okvar, ki zahtevajo približno tri popravila kablov na teden. Večina okvar nastane zaradi človeške dejavnosti, kot sta denimo ribolov ali spuščanje sidra ladij. Druge okvare pa so posledica obrabe opreme in naravnih nesreč.