Nosečnost je zamenjala za odvečne kilograme

O precej nenavadnem dogodku poročajo z Britanskega otočja. Zakonca Samantha in Joe Hicks iz mesta Portishead celih devet mesecev nista vedela, da pričakujeta otroka. Samantha je naraščajoči nosečniški trebušček namreč zamenjala za odvečne kilograme, ki jih je pridobila med koronavirusno karanteno. Tudi brcanja dojenčka ni prepoznala in je mislila, da gre zgolj za bolečino in občasno slabost.

Da je Samantha Hicks noseča, niso ugotovili niti ob njeni novembrski hospitalizaciji zaradi covid-19 v bolnišnici v Bristolu. "Niti sanjalo se mi ni, da sem noseča. Dvakrat sem opravila test nosečnosti in obakrat je bil negativen," je dejala za britanski BBC. Ko so jo ob sprejemu na covid bolnišnični oddelek zdravniki vprašali, ali je noseča, je Hicksova odgovorila, da ni.

Na nosečnost jo je opozoril mož

Kot je povedala, je opazila, da se redi in da ji raste trebuh, vendar je očitne znake nosečnosti pripisovala pridobitvi kilogramov med karanteno oziroma sindromu razdražljivega črevesja, ki ga imajo nekateri njeni drugi družinski člani. "Čutila sem brcanje, vendar sem to pripisala slabemu počutju. Imela sem napet trebuh, a kot rečeno, ker mi je bilo slabo in se nisem dobro počutila, sem vse te znake pripisala bolezni," je še dejala za BBC.

Fotografije je simbolična. Foto: Getty Images Na to, da bi lahko nosila otroka, jo je prvi opozoril njen mož Joe Hicks. "Na božični dan sem jo vprašal, ali je prepričana, da ni noseča. Odgovorila mi je, da ni, jaz pa sem ji verjel, saj sama najbolje pozna svoje telo," je povedal. Ko pa jo je na prvi dan novega leta pobožal po trebuhu, je začutil dojenčkovo brcanje. Zakonca sta se nato le odločila, da naredita še en test nosečnosti, ki je pokazal pozitiven rezultat.

Ob spoznanju, da nosi otroka, je Samantha menila, da je šele v petem ali šestem mesecu nosečnosti, zato se je po praznikih vrnila v službo, do katere ima sicer 40 minut hoje. Le deset dni pozneje je dobila popadke in so jo odpeljali v bolnišnico. "Vse se mi je zdelo tako neresnično. Zdravniki so šele ob Julijinem rojstvu ugotovili, da sem jo nosila celih devet mesecev," je povedala.

Zakonski par, ki že ima dva sinova, stara tri in osem let, je za BBC še povedal, da ni nameraval imeti še enega otroka, a je bila deklica prijetno presenečenje v novem letu. Novopečena starša sta prejela številne čestitke in darila, za kar sta zelo hvaležna.

Kako je mogoče, da niti zdravniki ob Samanthini novembrski hospitalizaciji niso ugotovili, da je noseča, je za BBC pojasnila Helen Blanchard, vodja zdravstvene nege v bolnišnici v Bristolu. Kot je dejala, je ustaljena praksa, da pacientke ob sprejemu v bolnišnico vprašajo, ali bi lahko bile noseče. Test nosečnosti opravijo zgolj, če so potrebni posebni zdravstveni postopki ali nujne operacije, še poroča britanski BBC.