Nobelova nagrada za ekonomijo v roke Američanoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo sta Američana Paul R. Milgrom in Robert B. Wilson. Kraljeva švedska akademija znanosti jima jo bo podelila za "izboljšave pri teoriji dražb in iznajdbo novih dražbenih formatov v korist kupcem, prodajalcem in davkoplačevalcem po vsem svetu".