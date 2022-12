Ni vedela, da je noseča, nato rodila na letalu do Amsterdama

Mlada ženska je pretekli teden nepričakovano rodila na letalu nizozemske letalske družbe KLM, medtem ko je bila na poti iz Ekvadorja v Amsterdam. Kot so sporočili iz nizozemske bolnišnice, kjer so potnico po porodu sprejeli, ženska ni vedela, da je noseča.

Ženska je nekaj ur pred pristankom preteklo sredo začutila bolečine v trebuhu in odšla na stranišče, kjer je po nekaj kratkih popadkih rodila dečka, so še sporočili iz bolnišnice.

Mama in sinko se dobro počutita

Na letalu sta bila zdravnika in medicinska sestra iz Avstrije, ti so ji pomagali pri porodu. Kot so še sporočili iz bolnišnice, je mlada mamica sina poimenovala Maximilian po enem od potnikov, ki so ji pomagali.

Po pristanku na amsterdamskem letališču Schiphol so novopečeno mamico prepeljali v bolnišnico. Oba s sinkom se dobro počutita, so še sporočili.

Ženska bo nadaljevala pot v Madrid, kot je prvotno načrtovala, potem ko ji je bolnišnica priskrbela potrebne dokumente za otroka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.