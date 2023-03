Neznanci na znameniti kip narisali rusko zastavo #video

Kip male morske deklice, ki je simbol Köbenhavna in Danske, so v sredo zvečer poškodovali neznanci. Na kamen, ki je uporabljen kot podstavek bronastega kipa, so narisali veliko rusko zastavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danska policija je sporočila, da je uvedla preiskavo incidenta, za katerega še nihče ni prevzel odgovornosti.

Bronasti kip v čast danskemu pravljičarju Hansu Christianu Andersenu na vhodu v pristanišče v Köbenhavnu je bil od leta 1913, ko so ga postavili, večkrat tarča vandalov.

V preteklosti so kip obglavili in ga pomazali

Leta 1964 so 1,65 metra visok kip prvič obglavili, pri čemer mu glave niso nikoli vrnili. Leta 1998 so mu vandali ponovno odrezali glavo, a so glavo kasneje našli, leta 2003 pa so malo morsko deklico razstrelili.

Znamenito malo morsko deklico, ki predstavlja glavno junakinjo ene od Andersenovih zgodb, so v preteklosti tudi večkrat pomazali, nazadnje leta 2020, ko se neznanci nanjo napisali "rasistična riba".