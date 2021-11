Neverjetno: z eno roko ji uspeva vrhunsko igrati na violino #video

Japonka Manami Ito je med študijem zdravstvene nege v prometni nesreči pri dvajsetih izgubila roko.

Foto: Profimedia

Ko je po operaciji šla prevzet protezo, je opazila druge s podobnimi poškodbami, ki so uporabljali svoje proteze za šport. To jo je navdihnilo in vložila je mnogo ur v to, da je razvila svoj način igranja violine. Proteza, ki je pritrjena na desno stran njenega telesa in ovita okoli leve rame, omogoča nadzor nad lokom. Ta je prav tako narejen po meri in ji omogoča igranje z večjo natančnostjo.

Njena odločnost in predanost sta jo pripeljali tudi do dveh udeležb na paraolimpijskih igrah. Leta 2008 je dosegla četrto mesto, leta 2012 pa je bila osmo v prsnem plavanju na sto metrov.