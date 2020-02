Med možgansko operacijo igrala violino #video

53-letna bolnica iz Velike Britanije je med naporno možgansko operacijo igrala na violino in tako zagotovila, da med odstranitvijo tumorja ni izgubila ključnih gibalnih in koordinacijskih veščin.

Violinistka Dagmar Turner, ki se z glasbo ukvarja že več kot 40 let in je del simfoničnega orkestra Isle of Wight, je bila konec januarja operirana zaradi malignega tumorja na frontalnem režnju.

Njeno operacijo so uspešno opravili v južnolondonski bolnišnici King's College Hospital, kjer je poseg vodil profesor Keyoumars Ashkan. Priznani nevrolog se je po neuspeli radioterapiji odločil za operacijo Turnerjeve, saj ju združuje ljubezen do klasične glasbe. Ashkan je namreč diplomiral na glasbenem področju in je vrhunski pianist.

Odstranili so 90 odstotkov tumorja

Turnerjevo so s pomočjo anesteziologa in terapevta prebudili med intenzivnim posegom in jo prosili, naj igra na svojo violino. Le tako so namreč lahko bili prepričani, da se izogibajo predelu možganov, ki nadzira fino motoriko v njeni levi roki, in so brez večjih težav uspešno odstranili 90 odstotkov agresivnega tumorja.

Pri operacijah odstranjevanja možganskih tumorjev se od bolnikov sicer pogosto zahteva, da so v času posega budni in opravljajo jezikovne vaje, vendar je izvajanje zahtevnejših nalog prava redkost. V King's College Hospital so bili – kljub temu, da letno opravijo približno 400 operacij za odstranitev možganskih tumorjev – prvič priča nekomu, ki je med operacijo igral na instrument.

Želi si hitre vrnitve na oder

"Vedeli smo, kako pomembna je violina za gospo Dagmar, zato je bilo bistvenega pomena, da smo ohranili funkcijo v občutljivem delu možganov, ki ji omogoča igranje," je dejal profesor Ashkan.

Dagmar Turner je tri dni po operaciji zapustila bolnišnico in se vrnila domov k svojemu možu ter sinu. Njeno stanje bodo zdaj spremljali v lokalni bolnišnici, vendar Dagmar upa, da se bo lahko kmalu vrnila na oder.