Nevarne bakterije v pijači v britanskih kinematografih

V treh največjih kinematografskih podjetjih v Veliki Britaniji so izmerili visoko raven bakterij, poroča BBC. Pijačo so testirali v kinematografih Cineworld, Odeon in Vue na tridesetih lokacijah.

Na sedmih lokacijah največjih kinematografov Velike Britanije so našli nesprejemljivo visoko raven bakterij v gaziranih pijačah. "Zelo sem zaskrbljen, saj to kaže na slabo higieno," je o rezultatih dejal Tony Lewis, strokovnjak za zdravje in varovanje okolja v Veliki Britaniji.

Sledovi naj bi nakazovali na salmonelo. Rezultati testiranj so namreč kazali nanjo v dveh vrstah pijač v veji kinematografov Odeon. Poleg salmonele so našli tudi listerije, s katerimi se okužimo ob stiku z živaljo in ob pomanjkanju higiene pri pripravi hrane.

"Lastniki kinematografov svojih odgovornosti ne jemljejo resno"

Testiranja so poleg pijač zaobjela tudi skodelice, sedežne tkanine naslanjačev in ledene kocke, ki so dodatek h gaziranim pijačam. Ravno v teh je bilo na mililiter vode najdenih več kot deset milijonov bakterij.

Cineworld je z eno pijačo prekoračil dovoljeno bakterijsko raven za sedemdesetkrat, Vue za stokrat, Odeon pa za kar desettisočkrat.

"To je najvišja vsebnost bakterij, kar smo jih kadarkoli popisali, ta pa je posledica nečistoče. To je skrb vzbujajoče," je dejal Lewis. Komentiral je, da so visoko bakterijsko okužene gazirane pijače nevarne ravno zato, ker so jih obiskovalci kinematografov zaužili takoj ob prevzemu.

"Gre predvsem za lastnike kinematografov, ki svojih odgovornosti ne jemljejo resno," je dodal Lewis. Kinematografski velikani so bili nad izidi testiranj presenečeni in razočarani, saj so po lastnih besedah preparate za pijačo čistili vsak dan, aparat za led pa vsak teden. Ob skrb vzbujajočem stanju so na vseh lokacijah že sprejeli strožje higienske ukrepe.