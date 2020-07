Območje Zagreba ter osrednje in severne Hrvaške je v ponedeljek zvečer zajelo neurje, ki je podiralo drevesa, odkrivalo strehe in odnašalo zabojnike za smeti, danes poročajo hrvaški mediji. Nedaleč od Zagreba je veter podrl drevo na mimovozeči avtomobil. Močan veter danes povzroča težave v prometu ob hrvaški obali in njenem zaledju.

V Zagrebu so v noči na danes izmerili sunke vetra s hitrostjo tudi do 50 kilometrov na uro. Močno je deževalo. Veter je lomil drevesa, poškodoval številne strehe ter prevračal zabojnike za smeti, je poročala hrvaška televizija (HTV). Kot dodaja, so imeli gasilci veliko dela, ker so morali odstranjevati drevje in veje s prometnic v različnih delih mesta, poroča STA.

V Rugvici nedaleč od Zagreba je veter podrl drevo na mimovozeči avtomobil. Pri tem se je lažje poškodoval voznik, ki so ga izpod drevesa rešili gasilci, piše novičarski portal index.hr.

V Splitu močan veter podiral drevesa

V noči na danes je ob hrvaški obali začela pihati burja s sunki tudi preko 100 kilometrov na uro. Portal še navaja, da je v Splitu nastala gmotna škoda, ker je veter podiral drevesa na parkirane avtomobile. Škodo so utrpeli tudi lastniki gostinskih lokalov na svojih terasah.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je razglasil rdeči alarm zaradi orkanskega vetra v Velebitskem kanalu. Pričakujejo sunke burje do 160 kilometrov na uro, poroča STA.

Zaradi močnega vetra je danes za ves promet zaprt odsek avtoceste Zagreb-Split pri predoru Sveti Rok, je poročal hrvaški avtoklub (Hak). Zaradi burje so zaprte tudi nekatere državne ceste ob hrvaški obali kot tudi most na otok Pag.