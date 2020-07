Neurja po Sloveniji: zalivalo podvoze, podiralo drevesa #foto

Včeraj pozno zvečer so po državi ob prehodu hladne fronte nastale številne močnejše nevihte, ob tem pa je pihal še zelo močan veter. Na centru za obveščanje poročajo o številnih intervencijah, kot so odkrite strehe, polomljena drevesa in vdor vode.

V ponedeljek zvečer se je neurje razbesnelo nad osrednjim in vzhodnim delom Slovenije. Zvrstile so se številne nevihte z močnimi nalivi in sunki vetra. V Ljubljani je voda zalila več podvozov, močan veter pa je podiral drevje.

Ob 21. uri so iz občine Črešnovci poročali o podrtem drevju, malo pred 22. uro pa je močno neurje zajelo Ljubljano.

Center za obveščanje je poročal o več intervencijah, povezanih z vetrolomom in poplavljenimi objekti. V Ljubljani je voda med drugim zalila podvoza na Celovški in Drenikovi cesti.

V pol ure več kor 28 milimetrov padavin

Po navedbah dežurnega prognostika na centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje je vremenska postaja Ljubljana Bežigrad v pol ure izmerila kar 28,84 milimetra padavin in sunke vetra s hitrostjo 90 kilometrov na uro, poroča STA.

Prognostik Agencije za okolje (Arso) Blaž Šter je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je avtomatska vremenska postaja Ljubljana Bežigrad izmerila sunek vetra 90 kilometrov na uro.

O močnem deževju so zvečer poročali tudi z drugih delov države, zlasti iz Koroške in Štajerske. Med drugim je v Mislinji proti stanovanjskemu objektu spolzela zemljina. Posredovali so gasilci in jo prekrili s folijo. Močno deževje je popolnoma zaprlo cesti Rogoza-Hoče in Solčava-Logarska dolina.

Današnje jutro bo sveže, temperatura zraka pa ne bo presegla 25 stopinj Celzija.

Veter je v včerajšnji ljubljanski nevihti izpulil tudi kaj takšnega. pic.twitter.com/KReS8IxSC6 — Gregor K. (@Trdosrcnez) July 7, 2020

Tole je pa rezultat..Einspielerjeva, Bežigrad. pic.twitter.com/G574vr8PDB — Jure Pecar (@JurePecar) July 6, 2020