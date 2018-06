Neurja zajela Francijo in Nemčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi zemeljskega plazu, ki ga je povzročilo obilno deževje, se je ponoči v predmestju Pariza iztiril vlak, pri čemer je bilo lažje poškodovanih sedem ljudi, je sporočilo francosko ministrstvo za promet. Neurje s točo je prizadelo tudi jug Nemčije, kjer so poplavljene številne ulice in kleti ter poškodovani strehe in avtomobili.

Plaz se je sprožil okoli 5. ure med pariškima predmestjema Saint-Remy-les-Chevreuse in Orsay približno 30 kilometrov južno od francoske prestolnice, je povedala ministrica za promet Elisabeth Borne, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V plazu so se prevrnili trije vagoni regionalnega vlaka, pri čemer je bilo lažje poškodovanih sedem ljudi, ki so jih oskrbeli, je še dejala za radio Franceinfo.

Število poškodovanih so potrdile tudi oblasti departmaja Essonne, kjer se je nesreča zgodila.

Francijo so v zadnjih dneh zajela neurja z obilnim deževjem. Za več departmajev na širšem območju Pariza so zaradi močnih nalivov in poplav razglasili oranžni alarm, še navaja AFP.

Na Bavarskem toča v velikosti pesti

Neurje je ponoči zajelo tudi nemški zvezni deželi Bavarska in Baden-Württemberg. Iz Bavarske tako poročajo o toči v velikosti pesti, ki je poškodovala številne strehe in avtomobile. Poleg tega je poplavilo ceste in kleti, v Regensburgu pa je zagorelo ostrešje, ki ga je zadela strela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Baden-Württembergu sta bili najbolj prizadeti območji južno in zahodno od Stuttgarta. V mestu Reutlingen so morali medtem zaradi poplav prekiniti železniški promet.

V okrožju Esslingen so morali iz avtomobila, napolnjenega z vodo, reševati starejšega moškega. Pri tem se je lažje poškodoval policist, ki je razbil avtomobilsko steklo. Voznik ni bil poškodovan.

Nemški vremenoslovci tudi za danes za jug države napovedujejo posamezne nevihte in močne nalive.