Netanjahuju vgradili srčni spodbujevalnik

Izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju so davi vgradili srčni spodbujevalnik, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelski parlament bo medtem danes znova obravnaval sporno pravosodno reformo njegove skrajno desne vlade, ki je v soboto na ulice mest po vsej državi spravila več sto tisoč, po navedbah organizatorjev več kot pol milijona ljudi.

Operacija je bila uspešna, izraelski premier Netanjahu se počuti dobro in bo ostal na opazovanju v medicinskem centru Sheba blizu Tel Aviva, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz njegovega urada. Netanjahu naj bi iz bolnišnice odšel že danes popoldan, da se bo lahko udeležil zasedanja izraelskega parlamenta, na katerem bodo poslanci znova obravnavali predlog njegove skrajno desne vlade o reformi pravosodja.

S sporno reformo, ki jo je kneset minuli teden potrdil v prvem branju, želi Netanjahujeva vlada med drugim omejiti delovanje in pristojnosti izraelskega vrhovnega sodišča ter si zagotoviti nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov. Pričakuje se, da bo glasovanje o predlogu zakona potekalo v ponedeljek, ko bi ga lahko poslanci kneseta tudi dokončno sprejeli.

Vse od januarja, ko je vlada napovedala sporno reformo, v Izraelu potekajo obsežni protesti. Tudi v soboto se je v Tel Avivu, Jeruzalemu in drugih mestih v državi na ulice podalo veliko število ljudi, organizatorji so skupno število udeležencev protestov ocenili na več kot pol milijona.

Ob tem je za danes prav tako načrtovanih več shodov nasprotnikov in zagovornikov reforme. Ob začetku zasedanja parlamenta v Jeruzalemu se je davi pred poslopjem kneseta že zbralo več sto ljudi. Po poročanju izraelskih medijev medtem v ozadju še vedno potekajo prizadevanja za dosego kompromisa med koalicijo in opozicijo v zadnjem trenutku, ki pa so bila doslej neuspešna.