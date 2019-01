Nesrečnega dečka, ki je padel v globoko vrtino, še vedno niso našli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji še vedno iščejo otroka, ki je pred devetimi dnevi padel v ozko in globoko vrtino.

Deček je na posestvu, severovzhodno od Malage, med družinskim kosilom na podeželju padel v 110 metrov globoko in 25 centimetrov široko vodno vrtino, ki ni bila primerno zavarovana.

S stroji so vzporedno z vrtino zvrtali predor, po katerem bi lahko prišli do dveletnega dečka, s katerim jim od njegovega izginotja ni uspelo navezati stika. Po besedah reševalcev je bilo vrtanje predora izjemno zahtevno.

Starši upajo, da je deček še živ

Naslednja naloga strokovnjakov bo ustrezna varnostna zaščita predora, nato pa se bodo predvidoma v sredo vanj spustili reševalci, specializirani za reševanje iz rudnikov, piše agencija AP. Ko bodo v predoru dosegli globino 72 metrov, na kateri naj bi bil pogrešani deček, bodo zvrtali še horizontalni predor.

Edina sled za dečkom, ki so jo do zdaj v vrtini našli reševalci, so bili njegovi lasje. Starši kljub vsemu še vedno upajo, da bi fantka lahko našli živega.