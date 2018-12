Pri Medžugorju reševali golo, poškodovano in zmedeno Poljakinjo

Hrvaška gorska reševalna služba je danes na območju Medžugorja reševala golo, poškodovano in zmedeno Poljakinjo srednjih let, ki se je očitno izgubila, vendar vseeno odklanjala pomoč. Opazili so jo lovci in takoj obvestili policijo, poroča hrvaški časnik Jutarnji list na svojih spletnih straneh.

Lovci so žensko najprej odkrili v okolici kraja Mačino selo v Bosni in Hercegovini. Tamkajšnji policiji so na pomoč priskočili tudi reševalci hrvaške gorske reševalne službe. Po kaki uri so žensko uspešno rešili in pospremili v zdravstveni dom v bližnjem Čitluku.

Odklanjala pomoč in izgovarjala ime Marija

Kot je poročal bošnjaški Dnevni avaz, naj bi šlo za gospo, ki je pred dvema dnevoma prišla v BiH. Nato pa je zatavala v okolici Medžugorja, ki je poraslo z dračjem in grmovjem. Zakaj se je to zgodilo, ni jasno, tudi nihče ni prijavil njenega izginotja ali da jo pogrešajo.

Ko so jo lovci povsem slučajno odkrili, je bila gola in opraskana po celem telesu. Ker je odklanjala pomoč, so lovci na pomoč poklicali policijo, ta pa še hrvaške gorske reševalce. Ženska naj bi zgolj ponavljala ime Marije, še povzema Jutarnji list.