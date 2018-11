Avstrijci ves dan reševali Turka: Sledil sem navigaciji #video

Neprevidni 52-letni turški voznik tovornjaka je slepo sledil navigacijski napravi in se s svojim, polno naloženim tovornjakom zataknil na ozki gozdni cesti v narodnem parku Kalkalpen v okrožju Steyr. Sledila je celodnevna reševalna akcija gasilcev, ki so morali razširiti cesto, podreti nekaj dreves in nasedlo prikolico dvigniti s pomočjo posebnega žerjava.

Foto: FF Steyr Turški voznik je spregledal tri znake o prepovedi vožnje

Lokalna policija je sporočila, da je turški voznik tovornjaka slepo sledil navodilom navigacijske naprave. Preden je svojo pot končal v gozdu, kjer je pri vijuganju zapeljal z gozdne ceste in se kmalu prevrnil, je prevozil tri znake, ki so prepovedovali nadaljnjo vožnjo. Velik del poti je nevede prevozil po narodnem parku, ki je zaščiten, vožnja po njem pa je prepovedana.

Ko se je cesta nevarno zožila in je klanec postal zelo strm, je ugotovil, da se je navigacija zmotila. Poskusil je zapeljati vzvratno, s prikolico zapeljal na brežino, kjer pa je prikolica zdrsnila. Zadnja os je bila v zraku, turški voznik pa na telefonu ni imel signala, zato ni mogel poklicati ustreznih služb.

Noč je preživel v tovornjaku

Ker ni vedel, kje je, na telefonu pa ni imel signala, se je odločil, da bo noč preživel kar tam. Čeprav je tovornjak visel nad prepadom, je v njem prespal. Zjutraj so ga našli oskrbniki narodnega parka in poklicali gasilce. Gasilski enoti Unterlaussa in Steyr sta pri reševanju vpoklicali 25 gasilcev in 50-tonski žerjav, ki je nesrečni tovornjak rešil pred padcem v prepad. Reševanje je potekalo ves dan, s stroji so morali razširiti cesto in podreti nekaj dreves. Kakšno kazen je prejel voznik, ni znano.