Nesreča helikopterja na jugu Francije: umrli trije reševalci

V nesreči helikopterja med reševalno nalogo na jugu Francije, ki so ga prizadele poplave, so umrli trije reševalci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poplave v departmaju Var so sicer zahtevale dve življenji.

Helikopter EC145, v katerem so bili reševalci, je med reševalnim in izvidniškim poletom nad omenjenim departmajem izgubil radijsko in radarsko zvezo. Reševalce so ponoči našli mrtve blizu kraja Rove, je sporočil francoski notranji minister Christophe Castaner. Preiskava o okoliščinah nesreče poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Umrla pastir in živinorejec

Nedeljske poplave na francoski rivieri so sicer zahtevale dve življenji. Pastirja, ki je bil namenjen k svoji čredi, je skupaj z avtomobilom odnesel hudournik. Njegovo truplo so našli v avtomobilu 300 metrov od kraja, kjer so ga videli nazadnje.

Druga žrtev je bil prav tako živinorejec, ki ga je odnesla narasla voda, medtem ko je pazil na svoje živali, so sporočile lokalne oblasti.

Departma Var je že prejšnji konec tedna prizadelo neurje z obilnimi padavinami, ki je zahtevalo šest smrtnih žrtev.