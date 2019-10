Nespametna obiskovalka splezala čez ograjo in zaplesala levu #video

Ni povsem jasno, kako je obiskovalki uspelo preplezati ograjo. Kot je razvidno na posnetku (zgoraj), se leva ni bala tudi, ko se ji je ta približal.

"Tovrstno dejanje je huda kršitev, ki bi se lahko končala z resnimi poškodbami ali celo smrtjo," je dejala predstavnica tamkajšnjega živalskega vrta.

"Ograje in pravila obstajajo zato, da zagotavljajo varnost tako obiskovalcev, osebja in živali. V našem živalskem vrtu imamo ničelno toleranco do kršenja varnostnega reda," so še sporočili iz živalskega vrta.

Čeprav v incidentu ni bil nihče poškodovan, je bila zoper žensko podana kazenska ovadba motenja posesti, poroča CNN.