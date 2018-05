Nenapovedano srečanje voditeljev Južne in Severne Koreje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnokorejski predsednik Moon Jae in se je danes na demilitariziranem območju ob meji med Južno in Severno Korejo nenapovedano sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong unom, so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika v Seulu.