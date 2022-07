Nemški finančni minister: Raje elektrika iz nukleark kot plina

Od 1. oktobra bodo smele nekatere elektrarne na premog znova začasno proizvajati elektriko, pojavile pa so se tudi pobude za podaljšanje delovanja še zadnjih treh nemških nukleark, ki bi se sicer morale ustaviti s koncem letošnjega leta. Slednje podpirajo predvsem liberalci in konservativna unija CDU/CSU, medtem ko so socialdemokrati (SPD) in Zeleni proti. Foto: Reuters