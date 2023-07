Moškega je prijel varnostnik in ga zadržal do prihoda policije.

Hrvaški policisti so pridržali 54-letnega nemškega državljana, ki je s pametno uro snemal otroke na bazenu v enem od turističnih naselij v Rovinju, so danes sporočili s policijske uprave Istrske županije. Policisti so po končani preiskavi potrdili sum kaznivega dejanja otroške pornografije in v nedeljo zvečer osumljenca priprli.