Nemčija zgrožena nad hrvaško diplomatko

Prizadevanja za "belo Evropo" ter ostale ksenofobne in homofobne objave hrvaške diplomatke na njenem osebnem profilu družbenega omrežja Facebook so razburile nemško in hrvaško javnost.

Zapis na zdaj že izbrisanem profilu Eliz(abet)e Mađarević ob fotografiji z njenega dopusta na Jadranu: "Čista in avtentična Evropa. Samo beli Evropejci, kot je bilo pred 30 leti povsod po Evropi. To bi bil lahko dober oglas za počitnice. Lahko bi kdo pomislil, da to ni mogoče, a na srečo je. :)"

Prva tajnica hrvaškega veleposlaništva v Berlinu Elizabeta Mađarević je med drugim v eni od svojih objav na Facebooku nemški kanclerki Angeli Merkel očitala "pomanjkanje lastne kulture," je še poročal hrvaški portal index.hr.

"Dogodek dobiva dodaten pomen"

Nemška televizija ZDF je poročala, da je "rasistična objava hrvaške diplomatke povzročila pozornost", a obenem tudi, da je hrvaško zunanje ministrstvo ostro obsodilo tovrstne objave.

"ReinesEuropa - nurweißeEuropäer", mit diesenrassistischenWortenbeschreibtElizabeta Madjarevic, die ErsteSekretärinder kroatischenBotschaftin Berlin, ihreUrlaubsfotosvon der #Adriaküste bei Facebook. Angeblichwurdesiegehackt. https://t.co/9Q8qYXdd6T — ZDF heute(@ZDFheute) August 18, 2019

"Ta dogodek dobiva dodaten pomen, ker v začetku naslednjega leta Hrvaška prevzema predsedovanje Evropske unije," so še zapisali.

Sprva se je branila, nato dan pozneje "ugotovila, da so ji vdrli v profil"

Profil na Facebooku, o katerem je prvi poročal hrvaški portal index.hr, je medtem že izginil. Mađarevićeva je po odkritju najprej zagovarjala pravico do svojih konservativnih stališč, potem za zatrjevala, da so ji hekerji ukradli profil.

Nemška televizija ZDF, ki poroča tudi o tem, dodaja, da vdor ni ravno verjeten, ker je Mađarevićeva "že dalj časa objavljala ultradesna, homofobna in ksenofobna stališča" in med drugim tudi "žalila Angelo Merkel".

Ne verjamejo ji, da so ji vdrli v profil

Kot še poroča index.hr, so o objavah hrvaške diplomatke med drugimi poročali tudi tednik Stern, poslovni dnevnik Handelsblatt in krajevni časnik Neue Dresdner Nachrichten, a tudi avstrijski mediji.

Pozdravljam brzureakcijuministra @grlicradman @MVEP_hr, kojime je odmahizvijestioo koracimakojepoduzimai činjenicama kojese utvrdjujuu slučaju djelatniceveleposlanstvau Berlinu. Izjave kojepotičunesnošljivosti rasizamneprihvatljivesu. — KolindaGK (@KolindaGK) August 18, 2019

Avstrijski Kronen Zeitung poroča, da je s svojo objavo o "čisti in avtentični Evropi", ki je "bela Evropa", hrvaška diplomatka "povzročila dramo v Berlinu".

Der Standard ne verjame, da bi Elizabeti Mađarević res vdrli v profil in da prek nje napadajo hrvaško vlado, kot zdaj zatrjuje, saj je, so zapisali, sprva dejala, da ima pravico do svojih stališč.

Elizabeta Mađarević za @FenixMagazin Hakirali su mi FB profil, začuđena sam onim što se prenosi, krajnji cilj napada nisam ja nego @VladaRH — Media Servis (@mediaservishr) August 17, 2019

Najmanj trikrat ocenjena z najvišjo oceno

Elizabeta Mađarević je hitro trikrat napredovala do položaja prve tajnice veleposlaništva, kar je po pravilnikih bilo možno le, če so jo njeni nadrejeni za vsako napredovanje trikrat zapored na obdobnih razvojnih pogovorih ocenili z najvišjo oceno.

Med tistimi, ki so objave hrvaške diplomatke obsodili, sta tudi hrvaški premier Andrej Plenković ("če ji niso vdrli v profil") in predsednica Kolinda Grabar-Kitarović.