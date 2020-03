Nemčija bo delno zaprla meje s Francijo, Avstrijo in Švico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčija bo v prizadevanjih za zajezitev epidemije novega koronavirusa v ponedeljek zjutraj uvedla strog nadzor na mejah s Francijo, Avstrijo in Švico ter prepovedala vstop za določene skupine ljudi.

Mejo naj bi še naprej smeli nemoteno prehajati dnevni migranti. Skrbeti pa ni treba niti Nemcem, ki se želijo vrniti domov, saj naj pri tem ne bi imeli težav. Prehod čez mejo bo še vedno mogoč za prevoz blaga, poroča STA. Ukrepe bodo predvidoma začeli izvajati v ponedeljek ob 8. uri.

Nemške oblasti strožji nadzor uvajajo na mejah s Francijo, Avstrijo in Švico. Druge nemške sosednje države Poljska, Češka in Danska pa so že pred tem uvedle nadzor na svojih mejah oziroma jih zaprle.

V Nemčiji so doslej zabeležili okoli 3800 primerov okužbe z novim koronavirusom, osem ljudi je za koronavirusno boleznijo 19 umrlo.

