MZZ: Slovenci ne morejo več na Hrvaško in v Srbijo

Slovenski državljani zaradi širjenja novega koronavirusa ne morejo več vstopati na območje Hrvaške in Srbije, je na Twitterju sporočilo slovensko zunanje ministrstvo. Srbske oblasti so to sporočile tudi uradno na svoji spletni strani. Hrvaške oblasti pa prepovedi vstopa slovenskim državljanom še niso uradno potrdile, poroča STA.

"Hrvaška po naših informacijah zavrača vstop državljanom Slovenije. Za tiste, ki imajo prebivališče na Hrvaškem, pa uvaja 14-dnevno samoizolacijo po vstopu na hrvaško ozemlje," je na Twitterju sporočil MZZ.

Na ministrstvu so za STA pojasnili, da so informacijo o zavračanju slovenskih državljanov na meji s Hrvaško prejeli od slovenske policije in slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem. Uradne informacije o tem pa še nimajo, so dodali.

Srbska vlada je medtem na svoji spletni strani v soboto objavila, da je sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Uveljavili so začasno prepoved vstopa tujcem, ki prihajajo iz Slovenije, Francije, Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije in Švice. V Srbiji še vedno velja začasna prepoved vstopa v državo za ljudi, ki so prebivali v določenih predelih Kitajske in Južne Koreje, prav tako za tiste iz Italije, Irana in Romunije.

Na Hrvaškem število okuženih zraslo za sedem

Na Hrvaškem so danes potrdili sedem novih primerov okužbe s koronavirusom. Kot je potrdil minister za zdravje Vili Beroš, se je skupaj tako v državi doslej okužilo 46 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Pet novih primerov so zabeležili v Osijeku, in sicer gre za širjenje okužbe znotraj družine, dva nova primera pa so zabeležili v Zagrebu, je dejal Beroš na novinarski konferenci štaba civilne zaščite v Zagrebu, poroča STA. Po zagotovilih hrvaških zdravstvenih oblasti nihče od okuženih nima težkih znakov bolezni.

Doslej so na Hrvaškem na okužbo s koronavirusom testirali 724 ljudi, za 38 odvzetih testov pa še ni rezultatov.

V Istri je trenutno šest okuženih, novoobolelih trenutno ni. Čakajo še na rezultate testiranja ene osebe v samoizolaciji, poroča Glas Istre. Po navedbah Hine ima le eden od okuženih simptome koronavirusa.

Na Hrvaškem je število okuženih s koronavirusom naraslo za sedem. Foto: Getty Images Lokalne oblasti v Istri so sicer uvedle nove preventivne ukrepe. Med drugim od danes do 14. aprila ne bodo obratovali gostinski objekti z izjemo tistih, ki pripravljajo hrano za dostavo, in ljudskih kuhinj.

Do 14. aprila bodo zaprti tudi frizerski, kozmetični in drugi podobni saloni. Trgovine - tudi tiste v sklopu bencinskih servisov - bodo lahko odprte le do 18. ure, pri čemer bo lahko v njih hkrati le omejeno število ljudi, med katerimi bo moralo biti najmanj en meter razdalje. Strogi preventivni higienski ukrepi veljajo tudi za ostala podjetja in institucije, ki ostajajo odprte.

Sum na dve novi okužbi v Zagrebu

Okužb naj bi bilo sicer več. Jutarnji list je okoli poldneva poročal, da naj bi bila okužena tudi dva fiziatra, ki delata v Klinički bolnici Dubrava v Zagrebu. Za zdaj še ni znano, kako naj bi se okužila, a sumijo, da je do prenosa bolezni prišlo prek enega od bolnikov.

Kot še neuradno poročajo, so bolnico že obiskali epidemiologi, ki bodo poskušali čim bolje zajeziti širjenje koronavirusa.

