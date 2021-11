Nemci na nov avto čakajo tudi eno leto

"Dobavni roki za večino avtomobilov so se stabilizirali med tremi in šestimi meseci," je ta teden pojasnil analitik pri Združenju nemške avtomobilske industrije Marcus Weller in dodal, da se čakalna doba za luksuzne modele lahko razpotegne tudi do devetih mesecev ali celo enega leta.

Avtomobilskih delov bo primanjkovalo tudi v letu 2022

Proizvajalci zaradi pomanjkanja glavnih sestavnih delov, predvsem čipov, zmanjšujejo proizvodnjo. Stefan Reindl z nemškega inštituta za avtomobilsko industrijo predvideva, da se bo pomanjkanje delov zavleklo v prihodnje leto, omenjene težave pa bi se lahko celo poslabšale. Ob tem je opozoril še na konec popustov na priporočene maloprodajne cene in zvišanje cen rabljenih vozil.

V nekaterih proizvodnih obratih se je že začela kopičiti zaloga napol končanih avtomobilov, zato so nekateri proizvajalci začeli prodajati vozila brez dodatne opreme. Kupcem jo bodo zagotovili, ko bo na voljo.

Celoten nemški avtomobilski sektor poroča o zaprtju dela proizvodnih obratov. Proizvajalci se zdaj osredotočajo na izdelavo dražjih modelov z višjimi maržami, ki botrujejo višjemu dobičku.