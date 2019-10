Nekdanji zaposleni brezplačno pomagajo prizadetim dopustnikom

Ostali so brez služb in prihodkov, a na potnike svojega nekdanjega delodajalca in družbe, ki je ni več, niso pozabili.

Le nekaj dni, preden je bila Adria Airways prisiljena zahtevati stečaj, je podobna usoda doletela eno od najstarejših potovalnih agencij in istoimenskega prevoznika – britansko družbo Thomas Cook.

Njihovo prenehanje poslovanja je prizadelo okrog 650 tisoč dopustnikov, vračanje tistih, ki so bili že na poti, pa je, kot so zatrdile britanske oblasti, največja repatriacija po drugi svetovni vojni.

Niti obvestila, kaj šele opravičilo

Brez službe je ostalo devet tisoč uslužbencev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, ki so med drugim včeraj, na plačilni dan, ugotovili, da svojih septembrskih plač za obdobje do 23. septembra, ko so objavili stečaj, še ne bodo dobili kmalu.

Najbolj jih je prizadelo, da o tem niso prejeli nobenega obvestila ali opravičila od svojega zdaj že nekdanjega delodajalca.

Državni sklad za insolventna podjetja je nekdanjim zaposlenim pri družbi Thomas Cook sicer že izplačal 2,4 milijona britanskih funtov (dobrega 2,6 milijona evrov), a nekateri zaposleni še vedno niso dobili niti centa svoje zadnje plače.

Gesta nogometašev za uslužbence nekdanjega sponzorja



Nogometno moštvo Manchester City je prizadetim nekdanjim zaposlenim Thomasa Cooka ponudilo brezplačne vstopnice po lastni izbiri za eno od svojih tekem v skupinskem delu lige prvakov. Simbolična gesta je požela veliko odobravanja v javnosti in je nadaljevanje sodelovanja, Thomas Cook je bil namreč tudi sponzor omenjenega nogometnega moštva v letih od 2003 do 2009.

Dopustnikom, ki jih je prizadel stečaj potovalne agencije Thomas Cook, prostovoljno pomagajo zdaj že nekdanji zaposleni te pred več kot poldrugim stoletjem ustanovljene družbe, ki je bila 23. septembra prisiljena v stečaj. Foto: Reuters

Čakajo v dolgih vrstah, hvaležni svojim svetovalcem

Nekdanji zaposleni so samoiniciativno in brez zahtevanja plačila postavili začasne (in) priročne urade, kjer prizadetim potnikom pomagajo izpolniti obrazce za povračilo odpovedanih, a že plačanih aranžmajev oziroma za spremembo prazničnih aranžmajev.

Zanimanje javnosti je veliko, ponekod v vrstah po več ur stoji tudi več kot sto ljudi. Čakajoči so polni pohval na račun ljudi, ki kljub temu, da so izgubili delo, delodajalca in prihodke, na svojo roko skrbijo za potnike in dopustnike družbe, ki je ni več.

Svetujejo, kjer jim odstopijo malo prostora

Velikokrat te svetovalnice delujejo kar v bližnjih pubih in na drugih, velikokrat nepričakovanih lokacijah, a nekdanji zaposleni, ki brezplačno svetujejo, vztrajajo, da bo njihovo poslanstvo končano šele takrat, ko bodo vsi, ki so že na poti, prišli domov, tistim, ki še niso odpotovali, pa povrnjen njihov denar.

Toda nekateri nesojeni potniki se bodo morali sprijazniti s tem, da bodo kljub prostovoljcem, ki jim pomagajo pri uveljavljanju pravic, na povračilo čakali tudi več mesecev, še poročajo britanski mediji.