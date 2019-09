Kam in kako lahko še poletimo slovenski potniki, če ni Adrie?

Danes in jutri letala Adrie Airways ne bodo letela. Pri letalskem prevozniku s slovensko zastavo sicer upajo, da je ta prekinitev prometa le začasna, a to je slaba tolažba za potnike, ki so prisiljeni tik pred odhodom iskati druge potovalne možnosti.

Letalo Adria Airways na ljubljanskem letališču Foto: Klemen Korenjak

Adria Airways je v prvih osmih mesecih letos namreč pripeljala in/ali odpeljala okrog polovico vseh potnikov ljubljanskega letališča, njihova letala pa so poskrbela za približno tri petine vseh pristankov in poletov.

München, Frankfurt in Zürich brez letalske alternative iz Ljubljane

Če se uresniči najbolj črn scenarij, bodo o tem morali razmišljati tudi tisti, ki potujejo pozneje. Slaba novica je, da Adrijine najpogostejše destinacije (München, Frankfurt, Zürich) nimajo letalske alternative iz Ljubljane.

Nemška letalska družba Lufthansa in švicarska Swiss namreč ne izvajata svojih poletov v Ljubljano, temveč imata dogovor o skupnem sodelovanju (codeshare) z Adrio – čeprav imajo poleti oznako Lufthanse oziroma Swissa, polete dejansko izvaja Adria Airways v okviru svojega voznega reda.

Kaj pa vlak?

Potnikom na te tri destinacije ostane tako možnost poleta z nekega od bližnjih letališč, v primeru Münchna in celo Züricha pa morda tudi vlak. Res je, da traja dlje, a v primeru nočnega vlaka v ležalniku ali spalniku vsaj lahko računate na primerno udobje in se zjutraj zbudite spočiti.

Do Züricha in Münchna se je mogoče zapeljati tudi z direktnim nočnim vlakom z ležalniki in spalniki. Foto: Srdjan Cvjetović

Pogledali smo poletni vozni red letalskih družb, ki velja do 26. oktobra. Po tem datumu začne veljati zimski vozni red, kjer so mogoča določena odstopanja in predvsem kakšen polet manj, zato je za potovanja po 26. oktobru spodnje podatke treba upoštevati zgolj kot okvirni napotek.

Alternative za München

V München je mogoče poleteti iz Trsta vsak dan kar trikrat z letali Lufthanse (v soboto ni večernega poleta v München in popoldanskega poleta v obratno smer). Iz Trsta so odhodi ob 6.35, 13.00 in 17.20, z letališča Franz Josef Strauss v obratno smer pa ob 11.30, 15.45 in 21.55.

Zagreb in München sta povezana s štirimi poleti dnevno. Tako Croatia Airlines kot Lufthansa letita v obe smeri dvakrat - iz Zagreba so odhodi ob 6.45 (Croatia Airlines), 13.50 (Lufthansa), 17.20 (Lufthansa) in 18.40 (Croatia Airlines), iz Münchna pa ob 8.55 (Croatia Airlines), 12.05 (Lufthansa), 15.35 (Lufthansa) in 21.15 (Croatia Airlines).

Münchensko letališče Franz Josef Strauss Foto: Reuters

Tistim, ki jim je zanimivo graško letališče, je na voljo polet družbe Air Dolomiti v München vsak dan razen ob nedeljah ob 9.25, ista družba pa ima odhod iz Gradca v München vsak dan razen ob sobotah ob 20.10. Povratni poleti so ob 7.55 vsak dan razen ob nedeljah in ob 18.40 vsak dan razen ob sobotah. Ponudbo dopolnjujejo še trije poleti dnevno družbe Lufthansa: iz Gradca ob 6.30, 14.15 ali 14.30 (odvisno od dneva) in 17.00, iz Münchna pa ob 12.45 ali 13.00 (odvisno od dneva), 15.30 in 22.15.

Alternative za Frankfurt

Iz Trsta je mogoče poleteti v Frankfurt z letali Lufthanse, ki imajo odhod ob 10.45 vsak dan od ponedeljka do četrtka, ob 10.30 ob sobotah in ob 18.40 ali 18.45 (odvisno od dneva) vsak dan razen ob sobotah. Povratni poleti so ob 8.30 ali 8.45 (odvisno od dneva) vsak dan razen ob nedeljah in ob 16.40 vsak dan razen ob sobotah (ob četrtkih deset minut pozneje).

Letala nemške družbe Lufthansa letijo tudi v Zagreb, Gradec in Trst, na Brniku pa jih že zelo dolgo nismo videli. Foto: Srdjan Cvjetović

Še več možnosti ponuja zagrebško letališče. Iz Zagreba Croatia Airlines v Frankfurt leti vsak dan ob 7.45, 9.05 (ob nedeljah 20 minut prej) in 18.00, Lufthansa pa ob 12.05 ob ponedeljkih in četrtkih oziroma ob 18.40 preostale dni v tednu. Croatia Airlines se iz Frankfurta vrača vsak dan ob 10.05 in 20.45, od ponedeljka do petka še ob 18.00 ter ob sobotah in nedeljah ob 15.55. Lufthansa leti iz Frankfurta v Zagreb ob ponedeljkih in četrtkih z odhodom ob 10.15, preostale dni v tednu ob 16.40

Tudi Gradcu ne manjka povezav s Frankfurtom. Letala družbe Austrian poletijo vsak dan iz Gradca v Frankfurt ob 6.10, 10.30 (ob petkih ob 10.35), 14.50 in 18.55 (ob ponedeljkih in četrtkih pet minut pozneje), vračajo pa se ob 8.50 (ob petkih pet, ob sobotah pa deset minut prej), 12.40 (ob petkih deset, ob sobotah pa 15 minut pozneje), 17.00 in 21.55.

In še Zürich

Trst nima neposredne letalske povezave s Zürichom, njemu najbližja alternativa je beneško letališče Marco Polo. Swiss leti vsak dan iz Benetk ob 9.45 (ob petkih in nedeljah 55 minut pozneje), 14.50 in zvečer (ob 19.50 ob petkih in nedeljah, 20.30 ob ponedeljkih in 20.10 preostale dni v tednu), iz Züricha pa se letala odpravijo proti Benetkam ob 8.55 (v petek in nedeljo že ob 7.35), 13.05 in 17.40. Iz Benetk v Zürich leti tudi EasyJet, in sicer ob 11.25 vsak ponedeljek in petek, v obratno smer pa ista dneva v tednu ob 13.15.

Zagrebško letališče ponuja polete družbe Croatia Airlines v Zürich vsak dan ob 9.10 in 17.45, ob petkih in nedeljah pa še družbe Swiss z odhodom ob 8.25. V obratno smer leti Croatia Airlines vsak dan ob 11.45 in 20.05, Swiss pa ob petkih in nedeljah z odhodom ob 6.20.

Zürich nima neposredne letalske povezave s Trstom, v Gradec pa letijo letala družbe Swiss samo šestkrat tedensko. Foto: Reuters

Gradec in Zürich povezuje z direktnimi poleti švicarska letalska družba Swiss, a samo šestkrat tedensko. V soboto poletov ni, preostale dni pa je en polet dnevno, in sicer ob zelo različnih časih: ob petkih dopoldne, ob torkih in nedeljah sredi dneva, ob ponedeljkih, sredah in četrtkih pa pozno popoldne.

Iz Ljubljane (za zdaj) deset letalskih družb na 14 letališč (a so tri londonska)

Na ljubljanskem letališču v trenutno veljavnem voznem redu (do 26. oktobra) pristaja deset tujih letalskih družb, a je njihova ponudba destinacij precej drugačna kot Adrijina. Ruski Aeroflot leti vsak dan na moskovsko letališče Šeremetjevo, srbska Air Serbia leti dvakrat dnevno od ponedeljka do petka ter še v soboto dopoldne in nedeljo zvečer v Beograd ter dvakrat tedensko v Niš.

Air France leti vsak dan v Pariz, kar dvakrat dnevno pa leti Turkish med novim carigrajskim letališčem in Ljubljano ter seveda tudi obratno. Finnair povezuje Ljubljano s finsko prestolnico dvakrat tedensko, poljski LOT pa s poljsko vsak dan.

Letala turške letalske družbe povezujejo ljubljansko in carigrajsko letališče kar dvakrat dnevno, zaradi česar bi bila v odsotnosti Adrie ta povezava najpogostejša na ljubljanskem letališču. Foto: Ana Kovač

Nizkocenovnik EasyJet leti petkrat tedensko na londonsko letališče Gatwick, vsak dan na severno londonsko letališče Stansted in trikrat tedensko na (oddaljeno) berlinsko letališče Schönefeld. Do Londona, vendar do letališča Luton, trikrat tedensko leti nizkocenovnik Wizz Air, ki natanko tolikokrat povezuje Brnik tudi z letališčem Charleroi, od koder ni več daleč do Bruslja.

Črnogorski letalski prevoznik leti med Ljubljano in Podgorico trikrat tedensko, seznam pa končujeTransavia, nizkocenovna podružnica nizozemske letalske družbe KLM, ki med Ljubljano in Amsterdamom leti petkrat tedensko.