Nekdanjega ministra ujeli pri grafitiranju

Nekdanji finski minister za kulturo in sedanji helsinški podžupan Paavo Arhinmäki se je znašel v neprijetnem položaju, saj so ga konec tedna ujeli pri ustvarjanju grafitov. Njihova odstranitev je stala 3.500 evrov, so danes sporočili iz finskega glavnega mesta Helsinki.

Šestinštiridesetletnega Arhinmäkija in njegovega prijatelja so policisti ujeli v petek zvečer, ko so na Finskem tradicionalno praznovali prihod poletja, dvojica pa je takrat na steno železniškega predora v mestu Vantaa na jugu Finske že naslikala grafite, h katerim sta dopisala še napis "svetovna prevlada in odlična kariera".

Regionalni vodja vzdrževanja Eero Liehu iz finske agencije za prometno infrastrukturo je povedal, da je odstranjevanje grafitov trajalo več kot tri ure in je stalo 3.500 evrov.

Arhinmäki, ki je tudi v finski prestolnici odgovoren za kulturo in prosti čas, se je dan po dogodku opravičil na enem od družbenih omrežij. Ob tem je pojasnil, da se nad grafiti navdušuje že od svojega otroštva v Pasili, soseski finske prestolnice Helsinki. Ta je bila nekoč znana po betonski arhitekturi, zdaj pa je živahno pisarniško in prometno središče.

Arhinmäki je nekdanji poslanec in vodja stranke Levo zavezništvo. Med letoma 2011 in 2014 je bil finski minister za kulturo in šport.