Napaka na Švedskem: testi so kazali lažno okužbo s koronavirusom

Napako so odkrili v dveh laboratorijih, kjer so analizirali učinkovitost testov z metodo PCR, proizvedenih na Kitajskem. Ugotovili so, da testi niso razlikovali med vzorci z nizko koncentracijo virusa in negativnimi vzorci, poroča STA.

Lažne pozitivne rezultate so prejeli večinoma tisti, ki so imeli blage simptome ali ki v času testiranja niso čutili nobenih simptomov, je sporočila agencija.

Švedska sicer poudarja, da so se napačni rezultati testov le malenkostno odrazili v statistiki o številu okužb. Na Švedskem se je doslej z novim koronavirusom okužilo 86.891 ljudi, umrlo jih je 5814.