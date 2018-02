Napadalec na floridsko srednjo šolo je priznal krivdo #video

Nikolasa je njegova odvetnica označila za zlomljeno bitje. Foto: Reuters

Israel je čez dan objavil nekaj podrobnosti strelskega pokola in dejal, da se je Nikolas Cruz pripeljal v šolo, iz katere so ga lani izključili zaradi nasilja nad dekletom in groženj učiteljem. Po streljanju je odvrgel nahrbtnik, v katerem je imel še veliko streliva, odvrgel je tudi polavtomatsko puško, ki jo je zakonito kupil lani v trgovini, ter neprebojni jopič.

Nato se je pomešal med bežeče dijake in tako ostal še nekaj časa na svobodi. Zavil je v bližnji Walmart, si kupil pijačo, nato šel na malico v McDonald's. Sledila je mirna aretacija nedaleč stran. Njegova odvetnica po službeni dolžnosti Melisa McNeil je dejala, da mu je zelo žal za to, kar je storil, in da se dobro zaveda svojih dejanj. Označila ga je za zlomljeno človeško bitje.

Oborožen varnostnik je bil predaleč

Objavljati so začeli tudi imena žrtev in začela so se žalovanja. V sredo zvečer je potekalo bedenje v parku, kjer so ljudje med drugim vzklikali gesla proti orožju. Tragedija ima že prvega junaka, to je 37-letni pomočnik trenerja ameriškega nogometa Aaron Feis, ki je s svojim telesom ščitil dijake in to plačal s svojim življenjem.

Ubit je bil tudi 35-letni profesor sociologije Scott Beigel, ki je zaklepal vrata, da bi zavaroval dijake, vendar so ga pokosili streli. Cruz je ubil tudi 49-letnega športnega direktorja šole Chrisa Hixona, preostali pa so bili mladoletni otroci. V času napada je bil na šolskem območju oborožen varnostnik, vendar nekje daleč stran.

V sredo je prišlo še do lažnega preplaha o streljanju na eni od zasebnih srednjih šol v bližini, med katerim je bil ranjen šerifov pomočnik. Po alarmu so se policisti zagnali proti šoli, eden od njih se je spotaknil in se ustrelil v lastno nogo.

Na napad so že pred petimi meseci opozorili FBI

FBI so septembra opozorili na morebiten pokol v šoli, ki ga je napovedal storilec prek svojega kanala na YouTubu. Pod komentar videa je zapisal, da bo postal "profesionalni strelec na šole", drugi uporabnik YouTuba pa je komentar fotografiral in ga poslal na FBI, poroča CNN.

Agencija FBI avtorja groženj ni mogla identificirati, čeprav je storilec kaznivega dejanja na YouTubu uporabil svoje pravo ime "Nikolas Cruz" in večkrat objavljal fotografije z orožjem.

Cruzu umrla oba starša

Vodja skrajne desničarske skupine Republika Florida Jordan Jereb se je v sredo nekaj časa skušal hvaliti z izjavami, da je Cruza nekoč oskrbel s pištolo, in trditvami, da je bil morilec izjemno učinkovit zaradi urjenja, ki ga je dobil pri njih. Policija iz Tallahasseeja je potem sporočila, da je bil Jereb v zaporu najmanj štirikrat, nimajo pa niti najmanjših dokazov, da je Cruz kako povezan z njim ali skupino, ki sanja o samostojni beli državi znotraj Floride.

Cruzu sta umrla oba starša. Sosedje in znanci vedo povedati, da se jim je vedno zdel sumljiv in čuden, ter razmišljajo, ali bi lahko v preteklosti kaj storili, da se tragedija ne bi zgodila.

Posojilodajalec za varščine in lovec na ubežnike iz Misisipija Benjamin Benninght je lani septembra obvestil FBI, ko mu je Nikolas Cruz na strani na YouTubu napisal, da bi rad postal poklicni strelec na šolo. FBI je poslal dva agenta, ki identitete Cruza nista mogla odkriti, in zadeva je šla v pozabo. FBI se je zdaj spet oglasil. V javnost so prišle Cruzove objave po družbenih medijih, kjer so fotografije z različnim orožjem. Cruz je menda pred izključitvijo po šoli prodajal tudi nože in prinašal v šolo naboje.

Predsednik ZDA Donald Trump se je s kratko izjavo oglasil šele dan po streljanju, v njej pa ni niti z besedico omenil problematike orožja. Orožarski lobiji za zdaj prepuščajo obrambo orožja ameriški televiziji Fox News in desničarskim medijem ter republikanskim politikom.

Obama spomnil na smiselno zakonodajo o orožju

Nekdanji predsednik Barack Obama, ki je leta 2012 po pokolu v Newtownu z odzivom na smrt 20 predšolskih otrok spravil v jok večji del Amerike, je tvitnil, da ni res, da so nemočni, in ponovno pozval k smiselni zakonodaji glede orožja. To je poskušal tudi leta 2012, a ni pomagalo.

Vodja demokratske stranke Floride Juan Cuba je dejal, da so državni republikanski kongresniki v času pokola predlogu kmetijskega zakona dodali določilo o olajšanju nakupov pištol, guverner Kentuckyja Matt Bevin pa je zagotovil, da orožje ni razlog za pokole, ampak je kriva sodobna kultura z nasilnimi videoigrami, televizijskimi oddajami in glasbo.

Trumpov zaveznik Piers Morgan, ki je nekoč vodil oddajo na televiziji CNN, je za britanski Daily Mail predsednika obtožil strahopetnosti. Morgan ni Američan in ne razume, da lahko nekdo namesto lahkega dostopa do strelnega orožja krivi duševne bolezni. "Ne moreš se pretvarjati, da si odločen, obenem pa odvrniti pogled od novega pokola v šoli. To je strahopetno," je Trumpu sporočil njegov britanski zaveznik.

Poleg sklicevanja na duševne bolezni je priljubljen odgovor zagovornikov orožja na pokole v ZDA tudi poziv k molitvi. "Bog ni pobijal v Parklandu. Sami smo si krivi za to, ne bog. Poglejte v oči starše, ki so izgubili otroke, in jim povejte, da zdaj ni čas za pogovor o orožju. Za vas ni nikoli čas," je zagovornikom orožja zabrusil demokratski državni kongresnik Floride Jared Moskowitz.

Šolski nadzornik okrožja Broward Rob Runcie je s tonom, ki je kazal na sprijaznjenost z usodo, dejal, da je razprava o ukrepih proti orožju potrebna. O tem ga sprašujejo šolski otroci in upa, da bodo zmogli dovolj moči zanjo. "Če tega naša generacija ne zmore, bo to storila prihodnja," je dejal Runcie.