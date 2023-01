Napad v Parizu: z nožem nad množico na železniški postaji

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je potrdil, da je moški danes zjutraj na postaji Gare du Nord ranil več ljudi, nato ga je policija ustrelila.

Francoska televizija BFM je sporočila, da je bilo v napadu ranjenih šest ljudi. Napad se je zgodil okoli 6.40, postaja pa kljub temu deluje običajno.

Gare du Nord je ena najbolj obremenjenih železniških postaj v Evropi in povezuje Pariz z Londonom in severno Evropo.

Reports of six people, including a police officer, being wounded in a knife attack, at Gare du Nord train station in #Paris. Suspect has been shot by police officers.#Attack #GareduNord #France pic.twitter.com/p705rzfBvX