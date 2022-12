Boksarski spor se pred OI v Parizu zaostruje

Spor med krovnim olimpijskim gibanjem in vodstvom Mednarodne boksarske zveze (Iba), zaradi katerega grozi, da bo ta šport ostal brez olimpijskega statusa, se zaostruje. Kot poročata tiskovni agenciji AFP in dpa, v Moku razmišljajo, da bi boks umaknili s sporeda že na naslednjih igrah v Parizu 2024.

Mok je že več let v sporu z zvezo Iba. Nedavno je tako že sporočil, da niso izpolnjeni pogoji, na osnovi katerih bi bil boks lahko del olimpijskega programa na igrah v Los Angelesu 2028. Financiranje Ibe ostaja netransparentno, obstajajo težave s sojenjem, vse to pa ni v skladu z olimpijskimi kriteriji.

A zdaj bo morda Mok zaostril pristop in boksu zaprl vrata že na igrah v Parizu čez dve leti. Če pa bo ta panoga ostala, tekmovanj v olimpijskem programu ne bo vodila zveza Iba, temveč Mok sam. Podobno je bilo že na zadnjih igrah lani v Tokiu.

Mok moti tudi, da zvezo Ibo še vedno vodi Rus Umar Kremljov, ki velja za tesnega prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina. Iba je ena redkih mednarodnih športnih zvez, ki z velikih tekmovanj ni izključila ruskih in beloruskih športnikov. Glavni pokrovitelj zveze pa je še vedno ruski nafti gigant Gazprom, s katerim so nedavno sklenili milijonsko pogodbo.

"Nedavni kongres Iba je spet pokazal, da zveza nima realnih želja, da bi skrbela za šport in boksarje, ampak jo zanimata samo vpliv in moč," so sporočili iz Moka. Predsednik olimpijske organizacije Thomas Bach pa je pozval, da morajo težave reševati učinkovito, ne samo s sporočili za javnost.

Na pritiske Moka pa so se nato nedavno odzvali tudi v boksarski zvezi. Kot je zapisala AFP, Iba meni, da gre v tem primeru za politične pritiske, usmerjene proti eni državi.

"Olimpijske igre so svetovni dogodek in ne smejo postati orodje pritiska na mednarodne zveze zgolj zaradi političnih razlogov," so sporočili ter dodali, da se bo pritisk očitno nadaljeval, dokler ne bodo dosegli popolnega nadzora nad športom in njegovim vodstvom.

Zveza Iba je še napovedala, da si bo zaradi groženj o slovesu boksa z iger v Parizu prizadevala za pogovore s pristojnimi pri Moku. Na ta način upajo, da bodo umirili sedanji tok dogodkov.

