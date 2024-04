Po podatkih policije se je snežni plaz sprožil na terenu, kjer izkušeni smučarji smučajo v globokem snegu izven označenih in nadzorovanih smučarskih prog. Območje iskanja je precej obsežno. Policija išče najmanj tri ljudi, lahko pa bi jih bilo pogrešanih še več, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi močnega sneženja in zelo močnega vetra so sicer pristojni zjutraj izdali opozorilo o veliki nevarnosti snežnih plazov v južnih švicarskih Alpah. Opozorili so na še posebej visoko tveganje v švicarskih kantonih Graubünden in Valais, ki sta priljubljeni smučarski destinaciji.

Snežni plazovi so v letošnji sezoni v Švici pod sabo pokopali že 14 ljudi.