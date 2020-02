Devet mrtvih v strelskih napadih v "šiša barih" v Nemčiji #foto #video

V mestu Hanau na zahodu Nemčije je moški zvečer vstopil v dve kavarni z vodnimi pipami oziroma t. i. šišami in začel streljati. Umrlo je devet ljudi, najmanj pet je ranjenih. Na domu domnevnega storilca so policisti našli še dve trupli, predvidevajo, da je eden od teh storilec. Skupaj je tako umrlo enajst ljudi.

Prvi incident se je zgodil okoli 22. ure zvečer, ko je moški streljal v kavarni z vodnimi pipami v središču mesta, nato pa se je zapeljal še v sosesko Kesselstadt, kjer je streljal še v drugi tovrstni kavarni. V prvi kavarni je ubil tri ljudi, v drugi pet.

Policisti so storilca iskali sedem ur. Kot so sporočili, je po zdaj zbranih podatkih deloval sam in ne s pomočjo drugih strelcev, kot so sprva mislili. Na domu storilca so odkrili dve trupli, predvidevajo, da je eden od teh storilec.

Motiv za zdaj še ni znan, je sporočila nemška policija. Preiskava še traja, policija pa vse priče poziva, naj se javijo.

Foto: Reuters

