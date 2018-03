Nad Savdsko Arabijo prestregli sedem raket jemenskih upornikov #video

Savdske sile so v nedeljo prestregle sedem raket jemenskih upornikov, med drugim nad prestolnico Rijad. Po navedbah savdskih oblasti so ostanki raket ubili enega moškega, dva pa ranili. Do stopnjevanja nasilja prihaja ob tretji obletnici posredovanja koalicije pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu.

Jemenski uporniški Hutiji so v nedeljo zvečer tri rakete izstrelili na Rijad, štiri pa na mesta Hamis Mushait, Džizan in Nadžran na jugu Savdske Arabije. Po navedbah koalicije pod vodstvom Savdske Arabije so bila tarča napadov naseljena območja.

"Agresivna in sovražna akcija skupine Hutijev, ki jo podpira Iran, kaže, da iranski režim še naprej podpira oboroženo skupino z vojaškimi sredstvi," je poudaril tiskovni predstavnik koalicije Turki al Malki. Izstrelitev več balističnih raket na mesta pa je označil za resen razvoj dogodkov. Po poročanju tujih medijev, je Savdska Arabija odgovorila z uporabo protiletalskega raketnega sistema patriot, ki je zadel najmanj enega izmed balističnih izstrelkov.

Televizija Al Masira, ki je v rokah Hutijev, je poročala, da je bilo ena od tarč napadov mednarodno letališče v Rijadu.

Lani novembra je bila tarča letališče v Rijadu

Prebivalci Rijada so poročali, da se je okoli polnoči po krajevnem času nad prestolnico večkrat močno zabliskalo. Zaradi šrapnela, ki je ob sestrelitvi raket padel na Zemljo, je bil ubit egiptovski državljan, dva njegova rojaka pa sta bila ranjena.

Od konca lanskega leta so hutijski uporniki na Savdsko Arabijo izstrelili več deset raket, savdske oblasti pa trdijo, da so doslej še vse prestregle. Med drugim so novembra lani izstrelili raketo na mednarodno letališče v Rijadu, zaradi česar je Savdska Arabija uvedla blokado Jemna. Decembra pa so Hutiji izstrelili raketo proti kraljevi palači v Rijadu.