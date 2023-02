Nad Kanado sestrelili še en neznani leteči predmet

Kot je Trudeau zapisal na svojem profilu na Twitterju, je predmet uničilo ameriško bojno letalo F-22. Glede uničenja predmeta je govoril tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. "Kanadske sile bodo zdaj pridobile in analizirale razbitine predmeta," je še dodal.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.