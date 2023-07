Rusi na vzhodu začeli ofenzivo, potekajo hudi boji. "Ukrajinci v 24 urah ubili več sto ruskih vojakov." #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusi so začeli ofenzivo na vzhodu.

Rusi so začeli ofenzivo na vzhodu. Foto: Reuters

Ukrajinske sile se upirajo ruskim napadom na vzhodni fronti in se spopadajo s težavami na severovzhodu države, medtem pa napredujejo v bližini opustošenega mesta Bahmut in na jugu, je na aplikaciji Telegram zapisala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. General Oleksander Tarnavski, ki je odgovoren za južno fronto, je sporočil, da so Ukrajinci v zadnjih 24 urah ubili več sto ruskih vojakov.