Na tisoče Grkov protestiralo proti dogovoru z Makedonijo

Na tisoče prebivalcev Grčije je danes po vsej državi protestiralo proti poskusom, da bi razrešili spor z Makedonijo glede njenega imena, ki traja že 27 let. V Peli, zgodovinskem mestu antičnega makedonskega kraljestva in rojstnem kralju Aleksandra Velikega, se je zbralo okoli 2.000 protestnikov. Množične proteste so pripravili tudi v številnih mestih na severu Grčije.

Manjše proteste so pripravili tudi v osrednji Grčiji ter na grških otokih Kreta, Rodos, Krf in Kos. "Naše sosede, ki ignorirajo našo zgodovino, vabimo, da pridejo v naše muzeje in arheološka najdišča ter odkrijejo, da je Makedonija grška," je protestnikom dejal župan Halkidona Joanis Cuknidas.

Današnje proteste so sicer pripravili odbori, ki jih podpirajo kleriki, grška diaspora in lokalna združenja županov.

Spor predstavlja glavno oviro na poti Makedonije v EU in Nato

Spor med Makedonijo in Grčijo traja že 27 let in je glavna ovira Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato. Pogajanja potekajo pod okriljem Združenih narodov in posrednika Matthewa Nimetza, ki je ob začetku leta predlagal imena Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republika Zgornja Makedonija, Republika Vardarska Makedonija in Republika Makedonija (Skopje).

Grški premier Aleksis Cipras in makedonski premier Zoran Zaev sta sredi maja govorila tudi o predlogu iz Skopja – Ilindenska Makedonija. Makedonski premier Zaev je nedavno sporočil, da so pogajanja z Atenami v sklepni fazi.