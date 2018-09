Na severu Italije zdravstveno opozorilo zaradi 150 primerov pljučnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanske oblasti so izdale zdravstveno opozorilo, ker so na severu države, večinoma v krajih blizu mesta Brescia, v tednu dni zabeležili 150 primerov pljučnice. Sumijo, da je virus, ki povzroča vnetje pljuč, prisoten v vodi, zato so iz vodovodnega omrežja vzeli več vzorcev. Rezultati analize bodo predvidoma znani v prihodnjih dneh.

Bolnišnice so v več občinah južno in zahodno od Brescie potrdile 121 primerov pljučnice, je sporočil predstavnik zdravstvenih oblasti Lombardije Giulio Galera. Poročilo splošnih zdravnikov pa kaže, da je bilo na tem območju prizadetih še najmanj 30 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalni mediji so poročali, da bodo patologi opravili obdukcijo 69-letne ženske in 85-letnega moškega, ki sta umrla minuli teden, da bi ugotovili, ali je bila njuna smrt posledica pljučnice.

Bolezen je lahko tudi smrtno nevarna

Zdravstvene oblasti so prebivalce pozvale k previdnosti. Med drugim so jim svetovali, naj razkužijo filtre na vodovodnih pipah in šobe tušev ter naj pred njihovo uporabo pustijo dlje časa teči vročo vodo, medtem pa naj imajo odprta okna.

Pljučnico navadno povzročijo bakterije in virusi, včasih pa tudi drugi mikroorganizmi. Bolezen je lahko tudi smrtno nevarna, še posebej ogroženi so starejši in tisti s šibkim zdravjem.