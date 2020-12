Na protestih v Belorusiji znova številne aretacije

V številnih mestih v Belorusiji se je danes protestov proti režimu Aleksandra Lukašenka udeležilo več tisoč ljudi. V prestolnici Minsk in njegovih predmestjih so protestniki organizirali najmanj sto ločenih shodov, s to strategijo pa se skušajo izogniti nasilnemu posredovanju varnostnih sil. Te so kljub temu aretirale več kot 70 ljudi.

Varnostne sile so na protestih, ki potekajo že 18. nedeljo zapored, tudi tokrat s silo obračunale s protestniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posnetki, objavljeni na opozicijskem spletnem kanalu Telegram, prikazujejo, kako ljudje v Minsku bežijo pred zamaskiranimi pripadniki posebnih enot, ki jih pretepajo, številne so tudi odpeljali.

Beloruska organizacija za človekove pravice Pomlad je sporočila, da so aretirali več kot 70 ljudi.

Protesti ob nedeljah v Belorusiji potekajo od sredine avgusta, spremljajo pa jih množične aretacije. Na protestih prejšnjo nedeljo so aretirali več kot 300 ljudi. Tokrat se je protestnih shodov udeležilo na tisoče ljudi. Udeleženci protestov so tudi tokrat nosili rdeče in bele zastave, zbrali pa so se v svojih soseskah in se udeležili manjših shodov tudi na obrobju Minska, da bi preprečili obsežno policijsko represijo, piše STA.

"To nedeljo je 18. zaporedna nedelja, ko ljudje dokazujejo, da so pripravljeni še naprej zagovarjati svoje pravice," je dejala vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, poroča dpa.

Vse od volitev množični protesti proti režimu

V Belorusiji vse od predsedniških volitev potekajo množični protesti opozicije proti režimu. Za zmagovalca volitev se je razglasil Aleksander Lukašenko, opozicija, ki vztraja, da je dejanska zmagovalka Tihanovska, zahteva njegov odstop, izpustitev vseh političnih zapornikov in konec policijskega nasilja nad mirnimi protestniki.

Tihanovska, ki bo v sredo v imenu beloruske opozicije prejela nagrado Saharov Evropskega parlamenta za človekove pravice, se je po spornih predsedniških volitvah 9. avgusta zatekla v Litvo, piše STA.

Foto: Reuters

Tudi na Poljskem znova protivladni protesti

Tudi v središču Varšave se je danes na protivladnih protestih zbralo več sto ljudi, ki so na pohodu po središču poljske prestolnice nosili protivladne plakate, poljske in mavrične zastave ter zastave EU, pot pa jim je večkrat prestregla policija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Organizatorji današnjih protestov so na družbenih omrežjih zapisali, da vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) vodi vojno s celotnim svetom: z mladino, učitelji, zdravniki, podjetniki, zaposlenimi v javnem sektorju in z Evropo. "Brez uvedbe izrednega stanja so dejansko uvedli vojne razmere," so sporočili.

Protestni shod je potekal ob 39. obletnici izrednih razmer, ki jih je leta 1981 uvedel general Wojciech Jaruzelski, trajale pa so do julija 1983. V tem času je avtoritarna komunistična vlada omejila normalno življenje, saj je želela zatreti politično opozicijo. Med glavnimi je bil prvi nekomunistični sindikat Solidarnost, ki se je med drugim zavzemal za bolj demokratično ureditev države, piše STA.

Protesti na Poljskem se sicer vrstijo, odkar je ustavno sodišče konec oktobra razsodilo, da umetna prekinitev nosečnosti zaradi razvojnih nepravilnosti zarodka ni skladna z ustavo. Današnjih protestov so se udeležili tudi predstavniki podjetij, ki protestirajo proti ukrepom, ki so jih oblasti sprejele v prizadevanjih za zajezitev novega koronavirusa, poroča dpa.