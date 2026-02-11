Prebivalci Šimuna na otoku Pagu so se v torek zbrali okoli gradbišča turističnega objekta na plaži, ki ga je slovenski vlagatelj Adria Lux Projekt ogradil, da bi lahko začel izvedbo svojega projekta. Podpisali so peticijo in zahtevajo zaustavitev projekta, poroča Morski.hr.

Prebivalci Šimuna menijo, da gre za uzurpacijo javne plaže, zato so podpisali peticijo, v kateri zahtevajo ustavitev projekta. Zemljišče je v lasti slovenskega vlagatelja, ki je pridobil potrebna dovoljenja, vendar ni sprejel zahtev prebivalcev.

"Če je res vse po zakonu, potem je s temi zakoni nekaj zelo narobe," menijo prebivalci Šimuna, ki dodajajo, da takšna praksa upravičeno vzbuja sum med prebivalci.

Prebivalci: Betonska in stanovanjska gradnja sta uničili velik del obale

Prepričani so, da morajo sami zaščititi javno dobro. "Žal nam je, če so nekateri razočarani, da ostajamo, se borimo in poskušamo zagotoviti boljšo prihodnost za svoje otroke ter jim pustiti vsaj del naravnih virov, ki jih je treba ohraniti. Betonska gradnja in stanovanjska gradnja sta uničili velik del obale in lokalni skupnosti nista prinesli resničnega napredka," so ogorčeni otočani.

Predsednik skupnosti Šimuni Marin Fabijanić pojasnjuje, da gre za parcelo, ki je predmet dolgoletnega spora. Omenjena parcela je sprva pripadala domačinu Franču Grašu, ki je kasneje parcelo zastavil. Parcelo je dobil drug lastnik. Po takrat veljavnem prostorskem načrtu, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, je bila parcela na plaži označena kot pozidani del naselja, čeprav gre za območje, ki ga domačini že desetletja uporabljajo kot javno plažo.

Zaradi okoliščin te zamenjave in morebitnih gradenj na tem območju javne plaže so domačini Šimunov 5. maja 2002 zahtevali sestanek s takratnim županom mesta Pag. Ugovori in pritožbe domačinov v tem postopku niso bili upoštevani, zato so lokalni odbor in predstavniki domačinov večkrat zahtevali pojasnila ministrstva za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo in državno premoženje, ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj (varstvo okolja) ter ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, a odgovorov niso prejeli.

Poleg tega pravijo, da je hrvaško državno tožilstvo pred dvema letoma sprožilo preiskovalna dejanja v zvezi z zadevno parcelo, vendar do danes ni bilo nobenega zaključka, prav tako rezultati preiskav niso bili javno objavljeni.

Tako vprašanje parcele še vedno ni rešeno na način, ki bi zaščitil javni interes, ohranil javni prostor in spoštoval voljo lokalne skupnosti. "Edino, kar nas bo vodilo, sta spoštovanje zakona in zaščita pomorskega dobra," so jasni domačini.

Župan Paga stopil v stik z investitorjem

Novi župan mesta Pag Stipe Žunić zatrjuje, da se bori za interes skupnosti. "Žal smo se v prvih sedmih mesecih mojega mandata srečali s številnimi težavami in položaji, ki zahtevajo nujno in odgovorno ukrepanje. Tudi položaj v Šimunih je resna težava, vendar bom kot župan storil vse, kar je v moji moči, da se reši," je dejal.

Pri iskanju rešitve nas bosta vodili dve jasni načeli, je dejal. "Spoštovanje zakona in zaščita pomorskega dobra. Konkretna rešitev je zamenjava zemljišč ali parcel za zaščito zelenega pasu in pomorskega dobra, odškodnina ali kakšen drug model. To se bo odločilo šele po tem, ko bo vzpostavljena popolna in natančna slika stanja na tej parceli. Dejstvo je, da je ta parcela skozi zgodovino, v različnih fazah in skozi več let dobivala različne namembnosti."

"Z lastnikom parcele bomo iskali rešitev, ki bo v skladu z zakonom in jasnim načelom zaščite pomorskega dobra. Na koncu bi rad poudaril, da sem osebno stopil v stik z investitorjem. Dogovorila sva se, da se bova v prihodnjih dveh tednih srečala, da bomo razpravljali o pravnih možnostih za rešitev, vključno z morebitno zamenjavo parcel," je za portal Morski.hr navedel župan Paga.