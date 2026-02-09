Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

9. 2. 2026
12.52

Za torek napovedan protest pripadnikov romske skupnosti v Novem mestu odpovedan

Novo mesto, Glavni trg | Pripadniki romske skupnosti bi po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija shod lahko izvedli, vendar na njem ne bi smeli uporabljati zvočnikov in mikrofona. | Foto STA

Pripadniki romske skupnosti bi po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija shod lahko izvedli, vendar na njem ne bi smeli uporabljati zvočnikov in mikrofona.

Foto: STA

Protest pripadnikov romske skupnosti, ki ga je za torek v Novem mestu zaradi rubeža socialnih pomoči pripravljalo društvo Vstani romski otrok, je preklican, so danes sporočili iz društva. Kot so zapisali, jim za shod namreč ni uspelo pridobiti potrebnih dovoljenj občine. Po pojasnilih novomeškega župana Gregorja Macedonija postopki še potekajo.

Društvo je shod pripravljalo zaradi rubeža denarnih socialnih pomoči, ki jih je na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona začela izvajati finančna uprava, kar naj bi številne pahnilo v hude stiske. Danes pa so iz društva sporočili, da shod preklicujejo, ker niso pridobili dovoljenja občine za njegovo izvedbo.

Postopki na občini še niso končani

Kot je dejal novomeški župan Macedoni na današnji novinarski konferenci v Novem mestu, na kateri je sicer predstavil občinske projekte, občina do zdaj še ni zavrnila izdaje nobenega dovoljenja za shode.

Po informacijah, ki jih ima župan, naj bi organizatorji napovedan torkov shod že prijavili policiji. Če pa želijo na shodu uporabljati tudi ozvočenje, oder ali podobno, potrebujejo še dovoljenje lastnika zemljišča na Glavnem trgu, v tem primeru občine, in pridobiti elaborat o hrupu, je pojasnil Macedoni.

"Kolikor vem, te postopke peljejo, vendar še niso končani," je povedal. Ob tem je dodal, da občina do zdaj še na nobeno od vlog organizatorjev ni podala negativnega mnenja. "Smo v fazi, ko imajo pri nas vlogo za potrditev elaborata o hrupu, kar je nujen pogoj, če želiš prireditev prijaviti na upravni enoti, hkrati pa imajo vlogo za uporabo naših površin, kjer so bili pozvani k dopolnitvi," je povedal.

Pripadniki romske skupnosti bi po besedah Macedonija shod lahko izvedli, vendar na njem ne bi smeli uporabljati zvočnikov in mikrofona.

