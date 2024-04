Na njivi s kosilnico napisal sporočilo in zaprosil dekle: "Privolila je, čeprav sem pozabil vejico"

Nemški kmet Christian je s pomočjo sistema GPS in kosilnice na polje z rumeno oljno ogrščico zapisal sporočilo in zaprosil svoje dolgoletno dekle.

Mladi nemški kmet Christian je svoje dekle zaprosil na prav poseben način. Želel je, da bi bila zaroka povezana s kmetijstvom, in porodila se mu je odlična ideja. V GPS je vnesel koordinate in s kosilnico na polje rumene oljne ogrščice oblikoval črke. Hotel je zapisati "Jana, se hočeš poročiti z mano?", a je začel z drugim zaporedjem in na koncu pozabil vejico, piše Agroklub.

Nato se je s traktorjem odpeljal po Jano in jo odpeljal na hrib, da je videla njegovo vprašanje. Takoj ko ga je prebrala, se je strinjala, on pa jo je dodatno zaprosil tako, da je pokleknil na strehi traktorja.