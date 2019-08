Na ladji Ocean Viking že več kot 350 migrantov

"Nekaj minut po tistem, ko so bili razdeljeni rešilni jopiči, je gumenjak počil in ljudje so popadali v vodo," je organizacija SOS Meditarranee o današnji reševalni operaciji zapisala na Twitterju. Vseh 105 ljudi, med njimi je okoli 30 mladoletnikov, so uspešno rešili. Večinoma gre za moške iz Sudana.

To je bila že četrta reševalna akcija ladje Ocean Viking v zadnjih štirih dneh. Na ladji je zdaj skupaj 356 migrantov. Opremljena je za od 200 do 250 ljudi, a jih lahko po navedbah organizacij sprejme tudi več.

Italija vztraja pri politiki zaprtih pristanišč

Ni sicer znano, ali bo ladja ostala na območju. Bo pa morala prej ali slej poiskati varno pristanišče. Italija sicer vztraja pri politiki zaprtih pristanišč in ne dovoli vplutja reševalnih ladij nevladnih organizacij, razen pod pogojem, da druge države članice obljubijo, da bodo sprejele rešene migrante. Vstopa ladjam ne dovoli niti Malta.