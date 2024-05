Na Krku zalivalo hiše, gasilci se še borijo s podtalnico #foto

Zaradi močnih nalivov in neviht danes za vso Istro in Kvarner ter tudi za velik del celinske Hrvaške velja oranžno opozorilo. O poplavah med drugim poročajo s Krka. Poplavljalo je tudi v italijanski Furlaniji - Julijski krajini (FJK), poročajo mediji.

Na otoku Krk so od četrtka do davi gasilci opravili 23 intervencij. Foto: Pixsell

Večina intervencij je bila povezanih s črpanjem vode iz poplavljenih zgradb. Gasilci so odstranjevali tudi nanose zemlje in kamenja s ceste ter izvlekli dve vozili, ki sta zapeljali v naraslo vodo, je povedal poveljnik gasilske enote Krk Goran Grubišić.

Trenutno je najtežje v bližini mesta Krk, kjer poplavlja narasla podtalnica.

Naraščanje vode s črpanjem zadržujejo gasilci, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Foto: Pixsell

Po podatkih hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) je do 8. ure v predhodnih 24 urah v mestu Krk padlo 168 litrov dežja na kvadratni meter, medtem ko so v Malinski izmerili 72 litrov, na letališču poleg Omišlja pa 77 litrov.

Gasilci so zaradi poplav že v četrtek večkrat posredovali tudi v Umagu in Novigradu.

Zaradi obilnega dežja o poplavah prav tako poročajo iz Furlanije - Julijske krajine, kjer so za danes izdali rumeno opozorilo.

V Lignanu je voda v četrtek poplavljala ceste. Stanje se je davi umirilo. Iz več krajev v okolici so poročali o vdiranju vode v hiše in kleti, ponekod so bili poplavljeni podvozi.

Tudi v Trstu je bilo v četrtek za kratek čas poplavljenih nekaj ulic, je poročal Primorski dnevnik.