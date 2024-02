Na Kosovu gotovinske transakcije samo še v evrih

Kosovska centralna banka (CBK) je januarja sprejela uredbo, po kateri je evro danes postal edina valuta, dovoljena za opravljanje gotovinskih plačilnih transakcij v plačilnem sistemu na Kosovu. To pomeni, da na Kosovu od danes ni več mogoč plačilni promet v srbskih dinarjih.

V srbskih skupnostih na Kosovu je plačilni promet doslej potekal tudi v srbskih dinarjih. V dinarjih, ki so na Kosovo prihajali iz Srbije prek srbske centralne banke (NBS), so ponekod izplačevali tudi plače. Odslej bo uvoz in izvoz evrov ter drugih valut na Kosovu potekal izključno prek CBK, ukinjajo pa tudi banke, ki delujejo v srbskem sistemu in imajo na Kosovu svoje podružnice.

Novinarka srbske televizije N1 je danes zjutraj iz Mitrovice na severu države poročala, da se v občinah z večinsko srbskim prebivalstvom ni še nič spremenilo in da so dinarji še vedno v obtoku. Tako se z dinarji še naprej plačuje v trgovinah in kavarnah, mogoče jih je tudi dvigniti na bankomatih srbske banke Poštanska štedionica.

Iz urada visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU so danes opozorili, da bo uredba CBK vplivala na finančno podporo, ki jo kosovski Srbi prejemajo od Srbije. Obenem so izrazili zaskrbljenost zaradi posledic, ki bi jih lahko imela ta odločitev na vsakdanje življenje kosovskih Srbov in drugih skupnosti na Kosovu.

Opozorili so tudi na kratko prehodno obdobje za izvajanje uredbe, ki ga spremlja pomanjkanje informacij in praktičnih rešitev za vse prizadete skupnosti, kar lahko po oceni EU resno zaplete njihova življenja. Kosovo so zato pozvali, naj zagotovi dovolj dolgo prehodno obdobje in najde rešitev tega vprašanja med pogajanji v okviru dialoga med Beogradom in Prištino pod okriljem EU.

EU je svojo zaskrbljenost zaradi omenjene uredbe izrazila že v začetku tedna, med obiskom posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom v Beogradu in Prištini. Kosovska vlada je nato v sredo sporočila, da bo zagotovila prehodno obdobje za izvajanje uredbe, in to tako, da kazni za kršenje uredbe na začetku še ne bodo izvajali.

Napovedana uredba CBK je povzročila zaskrbljenost med srbskim prebivalstvom na Kosovu in kritike Beograda, da želi Priština s severa države pregnati Srbe in ustaviti dialog. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je zaradi uredbe CBK v sredo zvečer sestal tudi z veleposlaniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije.

Iz urada predsednika so po koncu sestanka sporočili, da ne bodo posredovali sporočila za javnost, ker bi bila "vsaka uradna beseda odveč". Vodja urada srbske vlade za Kosovo Petar Petković pa je po sestanku ponovil, da je ukinitev dinarja nasilno dejanje, usmerjeno proti obstoju srbskega naroda na Kosovu. Napovedal je tudi, da bo Vučić javnost na to temo nagovoril v prihodnjih dneh, poroča portal N1 Srbija.