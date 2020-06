Na Hrvaškem že zdaj več tujih turistov kot domačih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto je prišlo na Hrvaško približno 10.000 gostov v zasebne namestitve in kampe ter približno 4000 turistov v hotele.

Na Hrvaškem so minuli konec tedna prvič po izbruhu pandemije bolezni covid-19 našteli več tujih kot domačih turistov. Med gosti iz drugih držav so prevladovali Slovenci po navedbah hrvaških medijev. Še več turistov si obetajo od vzpostavitve sezonske železniške povezave med Prago in Reko, ki bo v glavni turistični sezoni tekla tudi skozi Ljubljano.

Zadnji majski konec tedna se je občutno povečalo tudi število turistov, ki so nastanitev plačali, ne le tistih, ki so prišli v svoje počitniške hiše in stanovanja na hrvaški obali. Po podatkih elektronskega sistema evidence gostov e-visitor je bilo prejšnji konec tedna na Hrvaškem 42.000 turistov, med njimi 26.000 iz drugih držav. Za nastanitev jih je plačalo 26.500.

Turistični promet veliko boljši kot so pričakovali na vrhuncu krize

Časnik Večernji list navaja ocene hrvaške turistične skupnosti, da bo turistični promet junija, julija in avgusta veliko boljši, kot so pričakovali na vrhuncu krize, ki jo je povzročil novi koronavirus.

Hrvaški ponudniki pozdravljajo napovedi

Na Hrvaškem pozdravljajo napovedi o množičnem prihodu turistov s Češke. Poleg z osebnimi avtomobili in avtobusi naj bi prihajali tudi z vlaki, ki bodo vozili na novi železniški povezavi med Prago in Reko, ki bo tekla čez Slovaško, Avstrijo in Slovenijo poroča STA.